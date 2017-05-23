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В апреле Индекс хачапури в Батуми и Кутаиси снизился за счет снижения цен
23.05.2017 18:53
В апреле индекс выпечки имеретинского хачапури в Батуми и Кутаиси снизился за счет снижения цен.
Согласно исследованию ISET, в апреле средний расход на выпечку стандартного имеретинского хачапури снизился до 3,32 лари. Этот показатель на 2,5% меньше по сравнению с минувшим месяцем, но в годовом свете увеличился на 4,9%.
Исследовательская организация поясняет, что месячное изменение обусловлено сезонной ценой на сыр и молоко. По сравнению с прошлым месяцем цена сыра снизилась до 6,93 лари, с 5,2% снижением. Цена всех остальных ингредиентов в основном была стабильной.
Цена хачапури во всех четырех целевых городах исследования снизилась, в частности в Батуми на 4%, Телави на 2,4%, в Кутаиси- 2,1%, а в Тбилиси на 0,8.
Дороже всех хачапури на данном этапе в Тбилиси, и стоит 3,45 лари, в Телави 3,4 лари, Батуми и Кутаиси 3,28 и 3,15 лари.
"Не удивительно, что в это время года цена хачапури ниже всех в Батуми и Кутаиси. В этот сезон года туристы в основном гостят в Тбилиси с Кахетии, и соответственно спросу, там цены выше"- отметила ISET.
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