Премьер Турции: железная дорога Баку-Тбилиси-Карс возрождает Шелковый путь

24.05.2017 10:14 Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили и его турецкий коллега Бинали Йылдырым на совместной пресс-конференции в Тбилиси подчеркнули значимость региональных проектов с участием обеих стран.



Особое внимание политики уделили проекту железнодорожного коридора Баку-Тбилиси-Карс (БТК), который открывается в июне 2017 года.



«Проект Баку-Тбилиси-Карс является стратегическим проектом наиважнейшего значение, которое, очевидно, уже вышло за рамки регионального значения. Этот проект осуществляется без препятствий. Мы очень надеемся, что в этом году мы сможем открыть этот проект в одностороннем режиме, то есть отправить тестовые поезда по всем направлениям. Надеемся, что до конца года проект будет полностью завершен», — сказал Квирикашвили.



Премьер Турции подчеркнул, что лично участвовал в реализации этого проекта с самого начала.



«Мы осуществляем трехсторонний проект в Кавказском регионе, который свяжет нас с Центральной Азией и Дальним Востоком. Эта связь приведет нас фактически к Лондону, и произойдет интенсификация исторического Шелкового пути, который имеет большое стратегическое значение для региона», — сказал Йылдырым.



Проект железной дороги Баку-Тбилиси-Карс реализуется на основании азербайджано-грузино-турецкого межгосударственного соглашения. Строительство началось в 2008 году. Железнодорожная линия пройдет от станции Ахалкалаки в Грузии до железнодорожной станции в городе Карс.



Общая протяженность БТК составит 826 километров. Пиковая пропускная способность коридора оценивается в 17 миллионов тонн грузов ежегодно. На начальном этапе эксплуатации коридора этот показатель будет находиться на уровне 1 миллиона пассажиров и 6,5 миллиона тонн грузов в год.

















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