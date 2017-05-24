Аласания: Моя главная задача - привлечь в Грузию больше американских инвестиций

24.05.2017 12:19 Бывший министр обороны Ираклий Аласания в настоящее время работает в Соединенных Штатах Америки старшим партнером американской консультативной компании SPConsulting.



"Моя главная задача, привлечь как можно больше американской инвестиции в Грузию"- заявил Ираклий Аласания изданию bm.ge.



По словам Аласания, возможности наладить бизнес отношения с американскими партнерами в отдельных штатах больше, чем реальных действий.



"На сегодня моя деятельность связана с тем, чтобы как можно увеличить операции американского бизнеса в Европу. Компания, в которой я работаю, в большой доле включена в здравоохранение и образовательный бизнес. Она также консультирует американские организации, которые хотят вступить на европейский рынок.



Думаю, что есть сферы, которые еще не исчерпаны, и я бы сказал, что активности в отношениях Грузии и конкретных штатов гораздо меньше, чем хотелось бы. В штатах есть очень много возможности для установления бизнес отношений"- заявил Ираклий Аласания.



В то же время он уверен, что в ближайшие годы будет возможно начать переговоры о соглашении по свободной торговле с Америкой.



"Главной задачей для меня является привлечение как можно большей инвестиции в Грузию, чтобы больше людей получили работу, и постепенно сформировался средний слой" – говорит Ираклий Аласания.



Касательно главных тормозящих факторов с данной точки зрения, по мнению Аласания, страна должна начать установление бизнес отношений с конкретными штатами.

















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