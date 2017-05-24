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В проекте госбюджета США предусмотрено выделение Грузии 34,1 млн долларов
24.05.2017 13:41
В проекте государственного бюджета США 2018 года предусматривается выделение Грузии 34,1 млн долларов.
По линии программы Европы и Азии Грузии выделено 28 миллионов долларов США, на борьбу с транснациональной организованной преступностью – 3 миллиона долларов США, на имплементацию законодательства по контролю стратегической торговли – 900 тысяч долларов США и на программу тренировки грузинских солдат – 2,2 миллиона долларов США.
Как отмечается в документе, финансирование будет способствовать усилиям Грузии, направленным на демократизацию, экономическое развитие и евроатлантическую интеграцию.
В проекте бюджета на 2018 год также сказано, что эти суммы усилят экономические возможности и повысят доступ к объективным источникам информации для той части населения, которая незащищена от российского влияния, особенно в той части, которая граничит с оккупированными Южной Осетией и Абхазией.
В Госдепартаменте подчеркивают, что предусмотренные программы укрепят верховенство закона, доверие общества к государственным институтам, будут способствовать развитию гражданского общества и участию гражданского общества в процессе евроатлантической интеграции Грузии.
В документе также отмечается, что США продолжают поддерживать Грузию, Украину и Молдову в их праве самим определять свое будущее проведением значимых реформ и укреплением политической системы, экономики и обороны.
Следует отметить, что действующим бюджетом США Грузии было выделено 80 миллионов долларов.
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