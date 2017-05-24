В ближайшие годы пенсия в Грузии не увеличится

24.05.2017 14:44 «Правительству и в следующем году придется отказаться от увеличения пенсии. Об этом не упоминалось ни в предвыборных обещаниях, ни после выборов. Отдельной головоломкой для властей является рост числа пенсионеров, из-за чего давление на бюджет увеличивается. Даже увеличение пенсии на 1 лари обходится бюджету в 9 миллионов лари. Начало пенсионной реформы затянулось, этот процесс отложен минимум на 1 год. Получается, что до проведения реформы увеличения пенсий ждать не стоит, а для участвующего в процессе реформы правительства этот вопрос, предположительно, будет закрыт на долгое время», - пишет газета «Резонанси».



«По сравнению с соседними странами, в Грузии самая низкая пенсия. В пересчете на иностранную валюту грузинские пенсионеры получают 75 долларов в месяц. Увеличение пенсии на 1 лари обходится бюджету в 9 миллионов лари. В случае 10 лари эта сумма достигает 100 миллионов лари. К тому же, 10- и 20-ларовая прибавка не идет властям в актив, поэтому вряд ли правительство найдет необходимые ресурсы и направит их на пенсии. По словам эксперта бизнес-права Чаргеишвили, государство перманентно должно пытаться не отставать от экономической тенденции. Исходя из этого, сумма, которую получает пенсионер, должна обеспечивать его жизнеспособность на протяжении месяца. Следовательно, государство должно обеспечивать пенсионерам продуктовую корзину, которую определил Грузстат. Поэтому для повышения социальной пенсии нужно найти резервы. Если будет добрая воля, то возможность всегда найдется», - отмечает издание.



«Нас убеждают, что страна экономически развивается, фиксируется рост производства, поступают инвестиции и международные организации улучшают наш рейтинг по нескольким направлениям. В таком случае это должно отразиться и на пенсии», - считает Чаргеишвили и заключает, что будет неправильно, если из-за реформы правительство откажется от увеличения 180-ларовой пенсии. По оценке эксперта Пааты Арошидзе, подготовка к реформе не должна мешать увеличению социальной пенсии, если будут найдены соответствующие ресурсы», - продолжает издание.



«При утверждении бюджета на 2017 год было сказано, что увеличить пенсии не получится. Это было известно всем. Пенсия - главнейшее основание социального обеспечения. На самом деле жизнь дорожает и доходы пенсионеров не успевают за ней. К сожалению, возможностей для увеличения пенсии не видно и в 2018 году. В правительстве об этом ничего не говорят. Для увеличения пенсии на 1 лари в год требуется около 9 миллионов лари. Даже если предположить 10-ларовое увеличение, оно нам ничего не даст, но потребует 100 миллионов лари. В целях увеличения социальной пенсии в государственном бюджете нужно найти ресурсы, но сделать это очень нелегко. Дополнительное увеличение ВВП на 1% позволяет нам увеличить бюджетные средства от 90 до 100 миллионов лари. Следовательно, решающую роль играет показатель экономического роста», - заявил в беседе с корреспондентом издания Паата Арошидзе.















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