В Грузии начаты работы по проектированию новой объездной дороги Тбилиси

25.05.2017 14:08 В Грузии начаты работы по проектированию новой объездной дороги Тбилиси, сообщил сегодня премьер-министр Георгий Квирикашвили на заседании правительства.



55-километровая объездная дорога и 28-километровый участок Натахтари-Жинвали смогут разгрузить столицу от транзитного движения и в то же время облегчит движение для транзитных перевозчиков.



Квирикашвили отметил, что новая скоростная альтернативная магистраль ведет к центральной автодороге Млета-Коби. В этой связи премьер подчеркнул важность реализуемого проекта и его значимость для Грузии как транзитной страны.



Власти Грузии рассчитывают завершить проектировочные работы через 15 месяцев и начать строительство объездной дороги летом 2018 года.



«Сегодня много интересных проектов находятся на стадии разработки. Как вы знаете, в этом году мы значительно увеличили расходы на инфраструктурные проекты, а в следующем году мы удвоим прошлогоднее число, что приведет к огромному эффекту с точки зрения экономического роста и занятости. Многие строительные проекты будут одновременно запущены летом 2018 года, который будет иметь серьезное положительное влияние на экономическое развитие нашей страны», — заявил премьер-министр.

















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