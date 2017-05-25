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В Грузии начаты работы по проектированию новой объездной дороги Тбилиси


25.05.2017   14:08
В Грузии начаты работы по проектированию новой объездной дороги Тбилиси, сообщил сегодня премьер-министр Георгий Квирикашвили на заседании правительства.

55-километровая объездная дорога и 28-километровый участок Натахтари-Жинвали смогут разгрузить столицу от транзитного движения и в то же время облегчит движение для транзитных перевозчиков.

Квирикашвили отметил, что новая скоростная альтернативная магистраль ведет к центральной автодороге Млета-Коби. В этой связи премьер подчеркнул важность реализуемого проекта и его значимость для Грузии как транзитной страны.

Власти Грузии рассчитывают завершить проектировочные работы через 15 месяцев и начать строительство объездной дороги летом 2018 года.

«Сегодня много интересных проектов находятся на стадии разработки. Как вы знаете, в этом году мы значительно увеличили расходы на инфраструктурные проекты, а в следующем году мы удвоим прошлогоднее число, что приведет к огромному эффекту с точки зрения экономического роста и занятости. Многие строительные проекты будут одновременно запущены летом 2018 года, который будет иметь серьезное положительное влияние на экономическое развитие нашей страны», — заявил премьер-министр.







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