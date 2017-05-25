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Премьер-министр: Начинается проектировка 55 километрового участка объездной дороги Тбилиси


25.05.2017   14:32
Начинается проектировка 55 километрового участка объездной дороги Тбилиси, и 28 километрового участка Натахтари-Жинвали. На сегодняшнем заседании правительства премьер-министр Грузии говорил об альтернативной скоростной магистрали, которая значительно разгрузит город.

По словам Георгия Квирикашвили, в то же время это будет началом скоростной магистрали, идущей к участку Млета-Коби, что является чрезвычайно важным проектом для полного осуществления транзитной функции страны.

Проектировка дороги закончится через 15 месяцев, после чего начнется строительство.

"Сегодня уже много проектов находится в процессе подготовки проектировки и дизайна. Как известно, в текущем году наши инфраструктурные расходы значительно возросли. В будущем году планируется почти удвоение прошлогодних данных, и думаем, что это повлечет очень значимый эффект, как с точки зрения экономического роста, так и занятости. С весны будущего года одновременно начнется строительство очень многих проектов, что очень отразится на экономическом развитии нашей страны"- отметил премьер-министр Квирикашвили.






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