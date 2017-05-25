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Каладзе: Грузия зависит от азербайджанского газа


25.05.2017   14:54
«Азербайджан играет большую роль в обеспечении энергобезопасности Грузии». Как передает грузинское бюро АПА, об этом сообщил министр энергетики Грузии Каха Каладзе на мероприятии «Энергетический саммит в регионе».

«Мы сегодня зависим от азербайджанского газа. В настоящее время Грузия закупает природный газ только у Азербайджана. Азербайджан как наш стратегический партнер вкладывает в Грузию большие инвестиции. Крупные проекты, которые мы реализуем совместно, в ближайшее время завершатся, и мы будем закупать у Азербайджана природный газ в дополнительных объемах».






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