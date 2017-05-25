Грузия начала экспорт электроэнергии в Россию

25.05.2017 16:25 Начался экспорт электроэнергии из Грузии в Россию. По данным коммерческого оператора электроэнергетической системы, поставка энергии началась с 17 мая, и за последнюю одну неделю в среднем составила 5 миллионов киловатт часов. Экспорт осуществляется посредством линии электропередачи "Кавкасиони".



Поставка электроэнергии из Грузии также осуществляется в Турцию (2,78 млн. квт.ч. в сутки), и в Армению (0,7 млн. квт.ч.).



С 10 мая экспорт-импорт электроэнергии в направлении Азербайджана не осуществляется.

















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