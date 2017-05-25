Уровень безработицы снизился до 11,8%: кого и почему считает трудоустроенными Грузстат

25.05.2017 23:29 В 2016 году в Грузии был зафиксирован рекордно низкий уровень безработицы- 11,8%. Информацию (PDF документ) об этом распространила Национальная служба статистики Грузии. В 2015 году безработица составила 12%, а в 2014 году 12,4%.



Согласно статистике, количество занятых составило 1,76 миллионов человек, из которых 1,015 миллионов самозанятые, а 747 000- наемные служащие. Показатель безработицы на селе составляет 5%, а в городе четыре раза больше- 21,1%. А это вызвано тем, что жители села, которые работают в сельском хозяйстве с целью получить возмещение или другое вознаграждение (пищевое вознаграждение и др.), считаются занятыми.



По методологии Грузстат, занятым считается гражданин в возрасте 15 лет и выше, который в отчетный период выполнял определенную работу с целью получения зарплаты или другого рода возмещения (деньгам или натурой). А также лицо, у которого есть рабочее место, но по разной причине временно не работает.



В то же время самозанятым считается собственник, который работает с целью прибыли, или содержания семьи (деньгами или натурой). А также самозанятым считается лицо, которое работает в семейном предприятии без всякого возмещения (безвозмездно).



Безработным считается гражданин 15 лет и выше, который в течение семи дней до опроса не выполнил работу ни на один час, с целью получения возмещения или другой пользы.



Абсолютная часть самозанятых, то есть примерно один миллион экономически активных граждан, работает в сельском хозяйстве. Их доходы, исходя из специфики отрасли, минимальные, и они создают всего лишь 10% внутреннего валового продукта страны, тогда как остальная часть занятых, то есть 750 000 граждан создает 90% внутреннего валового продукта. Определенная часть самозанятых работает безвозмездно, или для натуры, то есть они не платят налоги, которые платят наемные работники, что означает, что они незначительно участвуют в формировании подоходной части бюджета.



Методология Грузстат соответствует требованиям методологии Международной организации труда.

















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