Безработица на 13-летнем минимуме: «Это большая ложь!»

26.05.2017 16:47 «Официальная статистика безработицы в Грузии резко расходится с реальностью. Если Грузстат уверяет, что уровень безработицы в стране 11,8%, то по оценке специалистов, этот показатель в три раза выше. Когда большинство населения беспокоится о безработице, а здоровое поколение рабочей силы покидает страну, говорить об улучшении структуру трудоустройства просто нелепо. Оказывается, Грузия по низкому уровню безработицы уже обошла такие европейские страны как Испания, Хорватия, Сербия, Македония. По информации Грузстата, в 2016 году уровень безработицы в Грузии по сравнению с 2015 годом сократился на 0,2% и составил 11,8%. Это значит, что в прошлом году уровень безработицы достиг самой низкой отметки за последние 13 лет. Как ни парадоксально, официальный уровень безработицы намного выше в тех странах, куда бегут работать грузины. Например, в Греции безработными числится 23,8% населения. В Испании этот показатель составляет 19,6%, а в Италии - 11,7%. Хуже Грузии обстоят дела с безработицей в Хорватии (15%), Сербии (19,5%), Македонии (23,6%)», - пишет газета «Резонанси».



«По оценке грузинских специалистов, методологическая проблема уже достигла печальной черты и этот подход обязательно нужно изменить. «У нас проблема с методологией. По грузинскому закону, если человек поработает хоть 1 день в месяц и получил за это деньги, считается трудоустроенным. Это невообразимо. По такой методологии «снижению» уровня безработицы удивляться не стоит. Трудоустроенным считается и тот, кто владеет небольшим земельным участком в селе. Хотя самая большая армия безработных - сельское население. Добавьте к этому проблему самотрудоустроенных. В ряде стран самотрудоустроенные входят в отдельную категорию», - поясняет экономист Паата Арошидзе и говорит, что в Грузии и этот сегмент используется для пополнения числа трудоустроенных», - отмечает издание.



«11,8%-ая безработица, которую объявляет Грузстат, очень далека от истины. На самом деле уровень безработицы в 3 раза выше. Не забывайте, что часто и самотрудоустроенные считают себя безработными. Если вы спросите у таксиста, трудоустроен ли он, он ответит отрицательно, пусть даже его ежемесячный доход превышает среднюю зарплату. Кроме этого, многие люди, получающие социальную помощь, отказываются работать. Та зарплата, которую они могут получить, совсем ненамного превышает размер социальной помощи, поэтому им невыгодно работать. На самом деле безработица очень велика и если изменится методология подсчета, то мы получим радикально другую картину. По словам Арошидзе, «даже малые предприятия, построенные в рамках программы «Производи в Грузии», где в каждом предприятии работает по 2-4 человека, не изменят структуру трудоустройства», - продолжает издание.



«У Грузии около 2 миллионов эмигрантов. Трудоспособные граждане уезжают, потому что не могут найти работу. Естественно, методология Грузстата не отвечает никаким стандартам. У нас трудоустроенным считается человек, который живет в селе и владеет сотней квадратных метров земли. Чтобы посчитать настоящую безработицу, нужны службы трудоустройства, банк безработицы и т.д. Это поможет установить точные данные. Нам трудно признаться, поэтому статистика расходится с реальностью», - заключает издание.















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