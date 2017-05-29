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Официальные лица стараются отжать «Georgian Manganese» - Фади Асли


29.05.2017   11:30
Председатель Международной торговой палаты Фади Асли заявляет, что власти терроризируют бизнес..

Фади Асли прокомментировал решение Министерства окружающей среды и природных ресурсов, согласно которому в ООО "Georgian Manganese" ввели специального управляющего и отметил, что официальные лица стараются отжать "Georgian Manganese".

"В случае "Georgian Manganese" владельца фактически отодвинули в сторону, и осуществили типичный рейдерский захват. Это целевое нападение на данную компанию для ее захвата. Факт, что ее взяли на прицел. Распространили информацию, что деятельность компании вредит окружающей среде, что очень глупо, это просто является криминальным захватом компании. Подобной ситуации не было ни во время Шеварднадзе, ни во время Саакашвили. Это весьма опасная ситуация, и правительство ничего не делает, чтобы остановить это"- заявил Фади Асли.







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