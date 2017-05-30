В Тбилиси открывается Международный университет менеджмента гостиниц и туризма

30.05.2017 14:24 В Тбилиси открывается Международный университет менеджмента гостиниц и туризма под эгидой французской бизнес-школы «Ватель» (Vatel), говорится в сообщении на сайте администрации правительства.



Бизнес-школа Vatel, которую основана в 1981 году, готовит специалистов по управлению гостиницами и ресторанами. Первая школа открылась в Париже. На сегодняшний день сеть школ Vatel объединяет 35 учебных заведений в мире.



Премьер-министр Грузии принял участие в презентации университета в Тбилиси и позитивно оценил этот проект.



«Это то, что сегодня необходимо Грузии, так как туризм в Грузии растет быстрее, чем происходит подготовка профессионалов. Важно, что такой международно признанный бренд как «Ватель» заходит в Грузию и очень скоро у нас будут высококвалифицированные специалисты в этой сфере», — сказал Квирикашвили.



По словам премьер-министра, это станет условием развития туризма в Грузии.



«Только в Тбилиси сегодня строится до 15 гостиниц международных брендов. Вы представьте, о каком требовании профессионалов идет речь. В масштабах Грузии, во всех регионах идет развитие сферы туризма. Поэтому мы должны обязательно сделать Грузию привлекательной не только ландшафтом, но и особым качеством сферы обслуживания», — сказал Квирикашвили.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

