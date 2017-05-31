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В парламент поступил проект закона о контроле над банковскими холдингами


31.05.2017   18:10
Принятие закона, автором которого является Национальный банк, ставит перед собой целью усиление надзора над финансовым сектором.

Суть проекта заключается в том, что планируется изменить содержание понятия «представитель финансового сектора», и исключение из него таких субъектов, как квалифицированные кредитные организации, негосударственные пенсионные фонды, страховые и брокерские компании, а также компании быстрого перевода денег.

Новый закон позволит Национальному банку получать любую информацию (в том числе и конфиденциальную о юридических лицах, входящих в банковские холдинги. Надзорные органы Нацбанка получают право изучение все деятельности таких холдингов как внутри страны, так и за ее пределами.

Вводится также уточненное толкование понятия «банковская группа», которая включает в себя банки, их дочерние компании, совместные и ассоциированные предприятия как в Грузии, так и за ее пределами.

В законопроекте появляется термин «консолидированный надзор», который предусматривает право государственного мониторинга над всеми компаниями, входящими в банковскую группу, причем проверка может происходить совместно, в рамках всей группы или холдинга, так и индивидуально.

Конечной целью авторов законопроекта является пресечение возможностей владения банками непрофильных активов – это серьезная проблема, которая вызывает недовольство грузинского бизнеса. В частности, речь идет о том, что крупные банки владеют компаниями в самых различных отраслях экономики – в строительстве, в страховании, в туристической отрасли, сельском хозяйстве, и т.д.

Бизнесмены упрекают банки в том, что те не финансируют их проекты, так как видят в них конкурентов. Активнее всех против непрофильных активов выступают строительные компании, которые заявляют, что некоторые крупные банки перестали кредитовать проекты после того, как сами обзавелись девелоперскими компаниями.

Еще в 2014 года Национальный банк принял решение о запрете коммерческим банкам владеть непрофильными активами, однако он выполняется формально – на бумаге банки отмежевались от своих компаний, однако реально они продолжают ими владеть – частично в статусе банковских холдингов, частично тем, что акционеры банков параллельно являются акционерами непрофильных компаний – а это не запрещено законом.






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