В Грузии может быть введено обязательное страхование автотранспорта

01.06.2017 17:55 Возможно, в Грузии будет обязательным страхование вреда, причиненного автотранспортом третьему лицу. Премьер-министр заявил об этом на заседании правительства. По словам Георгия Квирикашвили, сначала требование наличия страховки в Грузии будет распространяться на движущийся автотранспорт, зарегистрированный заграницей, а затем возможно, распространится на все автотранспорты.



"Гражданская ответственность владельца автотранспортного средства, зарегистрированного в другом государстве, движущегося на территории Грузии, будет страховаться в обязательном порядке, и это требование будет распространено и исполнено, поскольку часто бывают инциденты, которые в некоторых случаях сопутствуются лишением жизни, а в некотором случае здоровья, или имущества человека.



Должен также анонсировать, что мы работаем, чтобы в адрес третьего лица полностью распространилось страхование обязательства третьего лица не только на зарегистрированные заграницей, но и на все автотранспортные средства, поскольку это весьма важно для вступления Грузии в систему "зеленой карточки", и для того, чтобы путешествующие по Грузии иностранцы чувствовали себя в стране, где распространяются правила, действующие во всех цивилизованных странах, и обязательство в отношении третьих лиц в нашей стране должно быть как можно шире застраховано"- заявил премьер-министр.



Если данное обязательство распространится на всех автовладельцах, это будет дополнительная трата более чем для 1 миллиона автовладельцев страны.



Третье лицо означает - любое лицо (физическое или юридическое), здоровье, или имущество которого было повреждено в результате эксплуатации застрахованной автомашины, кроме непосредственно водителя застрахованной машины и пассажиров, страховщика, и членов семьи страховщика.

















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