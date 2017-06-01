Квирикашвили: Грузия открыта для китайских инвестиций

01.06.2017 20:35 Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили 1 июня принял представителей крупных китайских компаний, с которыми обсудил инвестиционный потенциал Грузии и перспективы сотрудничества.



По информации пресс-службы правительства Грузии, на встрече было отмечено, что сегодня Китай является одним из самых важных экономических партнеров и крупнейших инвесторов Грузии, а подписанное недавно соглашение о свободной торговле еще больше упрочит тесное сотрудничество между двумя странами.



«Две недели назад мы подписали с Китаем соглашение о свободной торговле, которое стало еще одним шагом вперед в наших двусторонних отношениях. Грузия стала страной, которая имеет самые либеральные двусторонние экономические отношения с Китаем в этом регионе. Хочу, чтобы вы знали: Грузия открыта для китайских инвестиций», — заявил премьер китайским бизнесменам.



На встрече обсуждался бизнес-климат в Грузии и растущий интерес к ней со стороны китайских компаний.



Хотя правительство Грузии связывает с Китаем большие надежды, ряд независимых грузинских экспертов скептически оценивает возможности роста грузинского экспорта на китайский рынок и опасается, что соглашение о свободной торговле будет иметь лишь односторонний эффект и приведет к еще более широкому импорту китайской продукции на местный рынок.















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