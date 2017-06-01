МИД Грузии: Бизнес-климат Грузии привлекателен для японских компаний

01.06.2017 21:16 Визит министра иностранных дел Грузии в Японию очень важен и будет способствовать дальнейшему углублению отношений между двумя странами, заявил государственный министр иностранных дел Японии Нобуо Киши на встрече с грузинским коллегой Михаилом Джанелидзе. По информации МИД Грузии, встреча состоялась 31 мая в рамках визита Михаила Джанелидзе в Токио.



Нобуо Киши также отметил, что в Грузии создан очень благоприятный бизнес-климат, который привлекателен для японских компаний.



«Хочу отметить, что бизнес-климат в Грузии пользуется очень хорошей репутацией у мирового сообщества и Грузия очень привлекательна для японских компаний», — заявил глава японского внешнеполитического ведомства и выразил надежду, что нынешний визит его грузинского коллеги внесет большой вклад в дальнейшее развитие и усиление двусторонних экономических отношений.



Михаил Джанелидзе особенно отметил финансовую и техническую помощь, оказанную Японией Грузии, поблагодарил японского коллегу за поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии.

Стороны подчеркнули важность обмена визитами на высоком уровне, которые особенно участились в последний период, и заострили внимание на необходимости визитов высших должностных лиц обеих стран.

Визит министра иностранных дел Грузии в Японию начался 31 мая и продлится до 5 июня.















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