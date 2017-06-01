Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

МИД Грузии: Бизнес-климат Грузии привлекателен для японских компаний


01.06.2017   21:16
Визит министра иностранных дел Грузии в Японию очень важен и будет способствовать дальнейшему углублению отношений между двумя странами, заявил государственный министр иностранных дел Японии Нобуо Киши на встрече с грузинским коллегой Михаилом Джанелидзе. По информации МИД Грузии, встреча состоялась 31 мая в рамках визита Михаила Джанелидзе в Токио.

Нобуо Киши также отметил, что в Грузии создан очень благоприятный бизнес-климат, который привлекателен для японских компаний.

«Хочу отметить, что бизнес-климат в Грузии пользуется очень хорошей репутацией у мирового сообщества и Грузия очень привлекательна для японских компаний», — заявил глава японского внешнеполитического ведомства и выразил надежду, что нынешний визит его грузинского коллеги внесет большой вклад в дальнейшее развитие и усиление двусторонних экономических отношений.

Михаил Джанелидзе особенно отметил финансовую и техническую помощь, оказанную Японией Грузии, поблагодарил японского коллегу за поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии.
Стороны подчеркнули важность обмена визитами на высоком уровне, которые особенно участились в последний период, и заострили внимание на необходимости визитов высших должностных лиц обеих стран.
Визит министра иностранных дел Грузии в Японию начался 31 мая и продлится до 5 июня.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
В Тбилиси пройдет форум трудоустройства для молодежи
В Грузии застраховано лишь 4.3% от общего числа зарегистрированных автомобилей
Сегодня банки являются конкурентами бизнеса - Окриашвили
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Жена заключенного Драндской тюрьмы просит власть уделить внимание бывшим бойцам
Российские оккупанты летом проведут более 100 учений в Абхазии
В Гали прошла очередная встреча в рамках МПРИ
В Тбилиси оценивают как «циничное» решение прекратить следствие в отношении Канджи-Оглы
В Абхазии опровергли наличие представительства Hyundai
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
США выступают за диверсификацию поставок газа в Европу
В Украине произошло покушение на Адама Осмаева и Амину Окуеву
Энергетическая хартия призвала ООН разработать соглашение по транзиту энергоресурсов
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна