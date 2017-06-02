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Решение по поводу новых тарифов на газ НКРЭГ примет в середине июня
02.06.2017 11:46
Решение по поводу новых тарифов природного газа НКРЭГ примет в середине июня, - об этом заявила председатель Национальной комиссии по регулированию энергетики и водоснабжения Грузии (НКРЭГ) Ирина Милорава.
«Аппарат комиссии почти завершил работу над тарифами природного газа, которые были представлены в тарифных заявках 4 компаний. Это 3 компании-лицензианта по распределению: «Казтрансгаз», «Сакоргаз» и «Сокар Джорджия Газ», а также лицензиант по транспортировке «Компания по транспортировке газа». Мы ждем, что публичные заседания будут назначены в ближайшие 2 недели», - заявила Милорава.
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