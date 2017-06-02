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В Тбилиси 5 июня пройдет форум трудоустройства молодежи
02.06.2017 12:15
В тбилисском центре культуры «Фабрика» 5 июня пройдет форум трудоустройства для молодежи, сообщили организаторы мероприятия. На нем будут присутствовать представители местных и международных неправительственных организаций, государственного и бизнес-секторов, а также эксперты образования.
Молодежь в возрасте от 15 до 29 лет составляет 22,5% населения Грузии, из них одна треть - безработные, подчеркнули организаторы мероприятия. Целью проекта является создание в Грузии такой дискуссионной платформы, которая поможет специалистам оценить достижения, реальные вызовы и разработать стратегию для решения проблемы трудоустройства молодых людей.
Организаторами форума являются Агентство международного развития США (USAID) и неправительственная организация «Кристалл».
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