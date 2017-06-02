Население Грузии тратит на питание 44% своих доходов

02.06.2017 21:26 Согласно классификации Всемирного банка, Грузия входит в число стран с уровнем дохода выше среднего (Upper-Middle-Income Economies — $4,036 to $12,475).



В эту же группу входит Азербайджан, Турция, Россия, Черногория, Аргентина, Македония и другие страны. Армения, согласно классификации ВБ, входит в число стран с доходами ниже среднего уровня.



Между тем многие показатели Грузии скорее приближены к странам, которые намного беднее Грузии, в том числе, об этом свидетельствует доля расходов на питание из общих доходов.



Так, по расчетам Национальной службы статистики Грузии «Сакстат», население Грузии тратит на питание в среднем 44% от своих доходов.



Для сравнения — в развитых странах запада население тратит на питание гораздо меньшую часть от дохода.



Статистика доли трат на питание в общих расходах в развитых странах выглядит так:



США – 6,4%



Сингапур – 6,7%



Великобритания — 8,2%



Швейцария – 8,7%



Канада – 9,1%



Австралия – 9,8%



Австрия — 9.9%



При этом большая доля расходов на питание является нормальным явлением в бедных странах.



Например, в Камеруне, эти траты составляют 45%, в Кении — 46%, в Нигерии — 56%.



Точной статистики из еще более бедных стран не существует, однако известно, что там этот показатель может превышать 50%.



По данным департамента статистики США, большая доля расходов на питание находится в непосредственной связи с бедностью. В случае с США самые бедные 20% населения тратят на питание 28% из своих доходов.



Согласно данным отчета Всемирного Банка за 2016 год, под уровень бедности подпадают 69% населения Грузии.



Исследования проводились в период с 2010 по 2014 годы. Согласно классификации Всемирного банка, 32% населения Грузии проживает в состоянии крайней бедности, 37% — средне бедны, а еще 24% населения — близки к бедности. Таким образом, лишь 7% населения тратит на одного человека больше 10 долларов в день.



При этом по данным Всемирного банка в изучаемый период сократилось число крайне бедных жителей Грузии, которые тратят на себя в день не более 2, 5 долларов. Сейчас этот показатель составляет 15%.



Согласно классификации ВБ, средний уровень бедности – это когда человек тратит в день не более 5 долларов — таких в Грузии около 37%.



"Новости-Грузия"











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