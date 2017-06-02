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Азербайджан ежесуточно экспортирует в Грузию более 2 млн кубометров газа


02.06.2017   23:18
Суммарный объем добычи газа с месторождения Шах-Дениз в 2006-2017гг составил 83 млрд кубометров, заявил первый вице-президент компании SOCAR Хошбахт Юсифзаде в пятницу в Баку, выступая на конференции Caspian Oil&Gas.

"До сих пор с месторождения Шах-Дениз добыто 83 млрд кубометров газа и 21 млн тонн конденсата", - отметил он.

По его словам, ежесуточно с 6 скважин на месторождении Шах-Дениз добывается 30 млн кубометров газа и 7 тыс. тонн конденсата.

Первый вице-президент также сообщил, что за весь период с начала экспорта газа с месторождения Шах-Дениз в 2007 году до сих пор в Грузию поставлено 6,3 млрд кубометров газа, в Турцию - 46,5 млрд кубометров.

"Ежесуточно в Грузию поставляется 2,3 млн кубометров, в Турцию - 18,5 млн кубометров газа, добытого с месторождения Шах-Дениз", - отметил он.

Контракт на разработку месторождения «Шах-Дениз» был подписан в Баку 4 июня 1996 года и ратифицирован Милли Меджлисом 17 октября того же года. Участниками проекта «Шах-Дениз» являются: BP (оператор, 28,8%), Petronas (15,5%), ГНКАР (16,7%), «ЛУКОЙЛ» (10%), NICO (10%) и TPAO (19%). Добыча газа на месторождении началась в декабре 2006 года.






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