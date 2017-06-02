Грузино-армянская ЛЭП свяжет Россию и Иран

02.06.2017 23:20 Между Арменией и Грузией строится очень важная линия электропередач Ксани – Степанцминда (100 километров, 500 кВт), которая соединит энергетические системы Армении и Ирана с Грузией. Об этом в беседе с корреспондентом Новости Армении – NEWS.am заявил заместитель министра энергетики Грузии Илья Элошвили.



Потенциально, по его словам, линия будет соединять и Россию. «Вы сами понимаете: если мы сможем соединить два таких энергетических государства, как Россия и Иран, какой будет потенциал этой линии», - отметил Элошвили.



В ответ на вопрос, на каком этапе находятся работы по строительству отмеченной линии электропередач, замминистра отметил, что она уже строится и будет сдана в августе этого года.















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