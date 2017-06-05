Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Доля Тбилиси в экономике Грузии составляет 73%, на втором месте Аджария


05.06.2017   17:35
В Тбилиси сосредоточены более чем две трети экономической активности Грузии. По последним данным Грузстат, 72,6% финансового оборота предприятий страны приходится именно на Тбилиси. Тбилиси лидирует также по количеству занятых, здесь в частных предприятиях работает 64% занятых. По обороту предприятий из регионов на втором месте находится Аджария, что связано с оборотом компаний, порта, и гостиниц, существующих в Аджарии.

В первом квартале 2017 года оборот бизнеса возрос на 19%, и он достиг 15,2 миллиардов лари. Из секторов самый высокий оборот наметился в торговле - 7 миллиардов лари, обрабатывающей промышленности 1,6 миллиардов лари, а также в строительном секторе- 1 миллиард лари.

Распределение регионов по обороту предприятий:

Тбилиси- 72,6%
Аджария- 6,5%
Квемо Картли- 4,5%
Самегрело-Земо Сванети- 3,2%
Другие регионы – 6,8%

Количество занятых в бизнес секторе по регионам:

Тбилиси- 64,9%
Аджария- 9,1%
Имерети- 6,8%
Квемо Картли- 5,6%
Самегрело-Земо Сванети- 3,9%
Другие регионы – 10%

Количество занятых в частном секторе к первому кварталу 2017 года составляет 605 000 человек, что на 30 000 больше по сравнению с показателем 2016 года. 36,0% от общего количества занятых приходится на крупный бизнес, 22,1%- на средний, а остальные 41,9% на малый бизнес.

Из 605 000 занятых в бизнесе количество наемных служащих (занятых по контракту) составляет 570 000. В бизнес секторе количество занятых по найму увеличилось на 5% по сравнению с прошлым годом.

В первом квартале 2017 года среднемесячная зарплата в бизнес секторе составила 1024,0 лари (по сравнению с показателем минувшего года возросла на 101,6 лари).








Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Всемирный банк снизил прогноз экономического роста Грузии
Каждый третий житель Грузии имеет автомашину
США оштрафовали Deutsche Bank на 41 млн долларов за отмывание денег из России
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Российские оккупанты в Абхазии освободили задержанного Хвичу Цкарозия
Тбилиси продолжит добиваться правосудия над абхазским убийцей Гиги Отхозория
ГА ООН приняла резолюцию по ВПЛ в Грузии
В Сочи абхаз расстрелял подругу и пытался покончить с собой
Россия не желает брать ответственность за действия своих подопечных на оккупированных территориях
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Маргвелашвили: Грузия придает большое значение дружественным связям с Азербайджаном
Премьер-министр Грузии поздравил Президента Азербайджана
Россия усиливает авиагруппировку в Армении
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна