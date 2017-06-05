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Доля Тбилиси в экономике Грузии составляет 73%, на втором месте Аджария
05.06.2017 17:35
В Тбилиси сосредоточены более чем две трети экономической активности Грузии. По последним данным Грузстат, 72,6% финансового оборота предприятий страны приходится именно на Тбилиси. Тбилиси лидирует также по количеству занятых, здесь в частных предприятиях работает 64% занятых. По обороту предприятий из регионов на втором месте находится Аджария, что связано с оборотом компаний, порта, и гостиниц, существующих в Аджарии.
В первом квартале 2017 года оборот бизнеса возрос на 19%, и он достиг 15,2 миллиардов лари. Из секторов самый высокий оборот наметился в торговле - 7 миллиардов лари, обрабатывающей промышленности 1,6 миллиардов лари, а также в строительном секторе- 1 миллиард лари.
Распределение регионов по обороту предприятий:
Тбилиси- 72,6%
Аджария- 6,5%
Квемо Картли- 4,5%
Самегрело-Земо Сванети- 3,2%
Другие регионы – 6,8%
Количество занятых в бизнес секторе по регионам:
Тбилиси- 64,9%
Аджария- 9,1%
Имерети- 6,8%
Квемо Картли- 5,6%
Самегрело-Земо Сванети- 3,9%
Другие регионы – 10%
Количество занятых в частном секторе к первому кварталу 2017 года составляет 605 000 человек, что на 30 000 больше по сравнению с показателем 2016 года. 36,0% от общего количества занятых приходится на крупный бизнес, 22,1%- на средний, а остальные 41,9% на малый бизнес.
Из 605 000 занятых в бизнесе количество наемных служащих (занятых по контракту) составляет 570 000. В бизнес секторе количество занятых по найму увеличилось на 5% по сравнению с прошлым годом.
В первом квартале 2017 года среднемесячная зарплата в бизнес секторе составила 1024,0 лари (по сравнению с показателем минувшего года возросла на 101,6 лари).
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