Доля Тбилиси в экономике Грузии составляет 73%, на втором месте Аджария

05.06.2017 17:35 В Тбилиси сосредоточены более чем две трети экономической активности Грузии. По последним данным Грузстат, 72,6% финансового оборота предприятий страны приходится именно на Тбилиси. Тбилиси лидирует также по количеству занятых, здесь в частных предприятиях работает 64% занятых. По обороту предприятий из регионов на втором месте находится Аджария, что связано с оборотом компаний, порта, и гостиниц, существующих в Аджарии.



В первом квартале 2017 года оборот бизнеса возрос на 19%, и он достиг 15,2 миллиардов лари. Из секторов самый высокий оборот наметился в торговле - 7 миллиардов лари, обрабатывающей промышленности 1,6 миллиардов лари, а также в строительном секторе- 1 миллиард лари.



Распределение регионов по обороту предприятий:



Тбилиси- 72,6%

Аджария- 6,5%

Квемо Картли- 4,5%

Самегрело-Земо Сванети- 3,2%

Другие регионы – 6,8%



Количество занятых в бизнес секторе по регионам:



Тбилиси- 64,9%

Аджария- 9,1%

Имерети- 6,8%

Квемо Картли- 5,6%

Самегрело-Земо Сванети- 3,9%

Другие регионы – 10%



Количество занятых в частном секторе к первому кварталу 2017 года составляет 605 000 человек, что на 30 000 больше по сравнению с показателем 2016 года. 36,0% от общего количества занятых приходится на крупный бизнес, 22,1%- на средний, а остальные 41,9% на малый бизнес.



Из 605 000 занятых в бизнесе количество наемных служащих (занятых по контракту) составляет 570 000. В бизнес секторе количество занятых по найму увеличилось на 5% по сравнению с прошлым годом.



В первом квартале 2017 года среднемесячная зарплата в бизнес секторе составила 1024,0 лари (по сравнению с показателем минувшего года возросла на 101,6 лари).



















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