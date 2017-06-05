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Грузия в 2017-2019 гг будет лидером по росту ВВП среди стран Закавказья – ВБ


05.06.2017   17:44
Рост экономики Грузии в 2017-2019 годах будет наибольшим среди стран Закавказья, говорится в обзоре Всемирного банка (ВБ) "Глобальные экономические перспективы" (Global Economic Prospects).

Согласно прогнозам банка, ВВП Грузии в 2017 году вырастет на 3,5%, в 2018 году - на 4% и в 2019 году - на 4,5%. При этом рост экономики Армении банк в 2017 году ожидает на уровне 2,7%, в 2018 году - на 3,1%, в 2019 году - на 3,4%. В Азербайджане в 2017 году прогнозируется падение ВВП на 1,4%, в последующие два года - рост на 0,6% и 1,3% соответственно.

Как сообщалось, правительство Грузии прогнозирует рост ВВП страны в 2017 году на 4%. Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) ожидает, что экономика Грузии в этом году вырастет на 3,9%, Азиатский банк развития - на 4%.

ВВП Грузии в 2016 году увеличился на 2,7% после роста на 2,9% в 2015 году.

Согласно госбюджету Армении на 2017 год, рост ВВП в республике должен составить 3,2%. Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует рост армянской экономики на 2,9%. В 2016 году экономический рост в Армении составил 0,5%.

Правительство Азербайджана прогнозирует рост ВВП в 2017 году на уровне 1%. МВФ ожидает спада ВВП страны в 2017 году на уровне 1%, ЕБРР - на 0,5%. В 2016 году ВВП Азербайджана упал на 3,8% после роста на 1,1% в 2015 году.






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