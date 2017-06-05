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Из Грузии можно прямыми рейсами долететь в 13 стран Европы


05.06.2017   23:43
Из Грузии прямым рейсом можно улететь в 13 стран Европы по 21 направлению, заявил премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили на открытии нового рейса грузинской авиакомпании Georgian Airways "Тбилиси-Лондон-Тбилиси".

Рейсы Тбилиси-Лондон-Тбилиси Airzena будет осуществлять два раза в неделю — по понедельникам и субботам.

"Очень радует, что в направлении Грузии расширяются возможности прямого сообщения. В прошлом году у Грузии было прямое авиасообщение с семью странами Европы. В этом году уже прямое сообщение есть с 13 странами Европы по 21 направлению", — заявил Квирикашвили.


По данным Квирикашвили, за первые пять месяцев этого года поток пассажиров в грузинских аэропортах увеличился на 47%, и власти Грузии ожидают, что показатель в конце 2017 года превысит 3 миллиона пассажиров, зафиксированных в прошлом году.

"Инфраструктура Грузии все более улучшается, чтобы принять как можно больше туристов. Я не имею в виду только аэропорты. Улучается дорожная инфраструктура, сети гостиниц, развиваются туристические направления", — отметил Квирикашвили.

Премьер-министр поздравил грузинскую авиакомпанию и выразил надежду, что она внесет свой вклад в развитие туризма.






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