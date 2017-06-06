Азербайджан, Грузия и Иран координируют работу по грузоперевозкам

06.06.2017 19:45 Железнодорожные ведомства Азербайджана, Грузии и Ирана создадут рабочую группу для координации совместных работ. Как передает Trend, об этом сообщает во вторник ЗАО "Азербайджанские железные дороги".



Решение было принято в Тбилиси во время встречи председателя ЗАО "Азербайджанские железные дороги" Джавида Гурбанова с главой "Грузинских железных дорог" Мамукой Бахтадзе и генеральным директором "Иранских железных дорог" Саидом Мухамедзаде.



Участники встречи также приняли решение организовать движение контейнерных поездов по маршруту Поти/Батуми - Астара - Поти/Батуми, а в перспективе - по маршруту Газвин-Тегеран/Бандар-Аббас-Газвин. Для оптимизации цен на грузоперевозки по морской части маршрута главы железнодорожных ведомств приняли решение начать переговоры с морскими грузоперевозчиками.



В ходе встречи стороны обсудили грузоперевозки из Персидского залива и Индии (через Азербайджан и Грузию) в Европу и обратно, в том числе посредством иранских портов, а также ряд других вопросов.



В конце встречи был подписан трехсторонний протокол.















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