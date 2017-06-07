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С 1 сентября в Грузии появятся в обращении новые купюры номиналом в 5 лари


07.06.2017   16:38
С первого сентября 2017 года, Национальный банк Грузии (НБГ) введет в оборот новые банкноты номиналом 5 лари (GEL, национальная валюта страны), которые будут отличаться оттенком и степенью защиты. Об этом сегодня на специальной пресс-конференции заявил президент НБГ Коба Гвенетадзе.

Обновленные 5 лари сохранили изначальную концепцию, а также тематику старых.

Изменения коснулись качества банкнот. Обновленные купюры изготовлены из материала с использованием защитных механизмов, которые увеличивают их устойчивость к изнашиванию и загрязнению.

Купюры будут защищены современными и высокотехнологическими защитными знаками. Автор нового дизайна является Бача Малазония.

Новые банкноты будут выпускаться поэтапно, в оборот они пустят вместе с банкнотами предыдущих эмиссий.

В ближайшем будущем ожидается выпуск обновленных банкнот номиналом в 10 лари.






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