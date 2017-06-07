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Грузинские гражданские общества будут способствовать свободной торговле с ЕС


07.06.2017   23:04
2 июня 2017 года был запущен новый проект в поддержку экономического развития в сельской местности в Грузии. Финансируемый ЕС проект "Региональные организации гражданского общества как векторы экономического развития в сельской местности" призван способствовать реализации углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли (DCFTA) в семи сельских регионах Грузии. Проект поможет укрепить потенциал организаций гражданского общества (ОГО), чтобы они могли помогать малым и средним предприятиям, а также индивидуальным аграрным предпринимателям воспользоваться преимуществами DCFTA.

ОГО проявили интерес в участии в различных тренингах, запланированных в регионе, которые помогут усовершенствовать их навыки и знания об аспектах DCFTA, механизмах адвокации и исследовании возможностей производственно-сбытовых цепочек. Это поможет региональным производителям сельскохозяйственной продукции определить тот сегмент локальной продукции, который будет иметь достойный потенциал выхода на европейские рынки.

В рамках проекта ОГО создадут информационно-ресурсные центры в сельской местности регионов Имерети, Мцхета-Мтианети, Кахети, Самцхе-Джавахети, Самегрело-Земо Сванети, Аджара и Квемо-Картли.

Данный проект является частью пакета поддержки ЕС для правительства Грузии в реализации DCFTA и содействии интеграции Грузии в рынок ЕС. Поддержка ЕС фокусируется, прежде всего, на укреплении потенциала грузинских малых и средних предприятий, а также обеспечении экономической интеграции внутренне перемещенных лиц, вернувшихся в страну мигрантов, женщин в бизнесе и молодых предпринимателей.






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