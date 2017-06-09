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В Тбилиси открылась гостиница The Grove Design Hotel


09.06.2017   15:21
В Тбилиси, у моста Царицы Тамар открылась гостиница The Grove Design Hotelჯ По информации Минэкономики, гостиницей управляет международная компания менеджмента "SolutionsHI".

Для строительства гостиницы была осуществлена инвестиция в 12 миллионов лари. Девятиэтажная гостиница с современным оснащением состоит из 39 номеров, здесь модернистская обстановка, интерьер без объектов, где мебель и предметы вмонтированы в стены.

На пятом этаже гостиницы расположена терраса с видом на Тбилиси, а также зал конференций с полным оснащением для деловых встреч.

На открытии гостиницы присутствовал министр экономики и устойчивого развития Георгий Гахария.

"Это очень оригинальная гостиница, которая, уверен, украсит Тбилиси, и будет одним из выдающихся объектов. Для нас чрезвычайно важным является развитие туризма, государство концентрированно тратит серьезные ресурсы для этого. Мы разными программами субсидируем развитие туризма и гостиничного бизнеса, внедряем новые термины, такие как, например, сектор гостеприимства и т.д. У нас наметился весьма значительный рост в секторе туризма, и я убежден, что такие объекты, как эта гостиница, будут еще больше содействовать этому процессу"- заявил Георгий Гахария.






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