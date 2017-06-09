В Астане торжественно открылась выставка «Экспо 2017»

09.06.2017 20:24 В столице Казахстана Астане сегодня официально открылась Международная выставка «Экспо 2017», главная тема которой: «Энергия будущего». Работать и принимать посетителей она начнет уже завтра.



Как сообщает из Астаны корреспондент «IPN», прибывшие в Астану главы разных стран уже осмотрели открывшиеся в рамках выставки павильоны, а также сделали совместные фото.



В столице Казахстана находятся лидеры 17 стран, в том числе, король Испании Филипп VI, президент России Владимир Путин, председатель Китая Си Цзиньпин, президент Чехии Милош Земан, президент Армении Серж Саргсян, президент Беларуси Александр Лукашенко, традиционно прибывший на мероприятие вместе с сыном и др. Всех официальных гостей лично встретил президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.



Функционирует международный медиа-центр, где аккредитованы 1200 представителей разных стран. Сегодняшний вечер завершится концертом, красивым шоу с грандиозными фейерверками.



В выставке примут участие представители до 115-и стран и 22 международные организации. На «Экспо 2017» будут представлены разработанные в разных странах возобновляемые и альтернативные новшества. Каждая из стран участниц будет представлена своим павильоном, среди них есть и Грузия, которая предоставит посетителям информацию об энергопотенциале страны.



«Экспо 2017» продлится в Астане три месяца и закроется 10 сентября 2017 года.















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