Грузия не намерена выплачивать компенсацию «Интер РАО «ЕЭС»

12.06.2017 17:34 Замминистра энергетики Мариам Валишвили заявила об отказе властей страны выплачивать какие-либо компенсации «Интер РАО «ЕЭС» в связи с обращением российской компании в Международный арбитраж, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

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Она отметила, что в ее ведомстве получили извещение об обращении в арбитраж «Интер РАО «ЕЭС», и сказала, что «Грузия готова к защите своих позиций».



«Интер РАО «ЕЭС» не инвестировала в ТЭЛАСИ (компания по распределению электроэнергии в Тбилиси, 75% акций которой принадлежат российской стороне – прим. ВЗГЛЯД) и в 2016 году получила дивиденды больше ожидавшихся. Так за что мы должны платить компенсацию?» – сказала она.



«У нас сильные позиции, надеемся, мы их отстоим», – заявила Мариам Валишвили телекомпании «Имеди».



Она сообщила, что российская сторона хочет повысить тарифы и требует компенсации в десятки миллионов долларов.



«Интер РАО «ЕЭС» также принадлежат в Грузии две ГЭС на реке Храми. Российская сторона настаивает на компенсациях из-за обесценивания грузинского лари. Речь идет о десятках миллионах лари, но точная сумма не называется. В прошлом году представители компании внесли заявку о повышении потребительского тарифа на электроэнергию в Национальную комиссию по регулированию энергетики и водоснабжения Грузии из-за обесценивания лари. Заявка не была удовлетворена, поэтому последовало обращение в арбитраж. В российской компании тогда заявляли, что договор, заключенный с правительством Грузии, предусматривает компенсацию ущерба от обесценивания валюты.















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