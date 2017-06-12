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С 1 июля в Грузии запретят номинировать цены на продукцию и услуги в иностранной валюте


12.06.2017   18:54
С 1 июля в Грузии запрещается номинировать цены на продукцию и услуги в иностранной валюте. За нарушение этого положения вводится штраф в 5 тысяч лари.

"С 1 июля номинирование недвижимости в лари. Служба доходов и Минфин готовят специальные маркетинговые клипы, чтобы повысить среди населения и в частном секторе информированность с этим законом. Никто не желает штрафовать компании. Мы дали компаниям шесть месяцев, сейчас мы еще потратимся, чтобы повысить информироваться об этом законе", - заявил министр финансов Грузии Димитри Кумсишвили.

Правительство полагает, что эти изменения помогут рынку недвижимости переключиться на местную валюту и повысят прогнозируемость.

Правительство допускает и исключения, когда ценники в иностранной валюте не будут считаться нарушением закона. Таковыми являются предложения услуг и продукции, в том числе туристического продукта, иностранцам на порталах и сайтах на иностранном языке, связанные с железнодорожной и международной транпортировкой услуги, роуминговое обслуживание и многое другое.






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