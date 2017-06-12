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Дело «Джорджиан манганез» дошло до Вашингтона


12.06.2017   21:55
Помощник руководителя USAID в Европе и Евразии, бывший заместитель госсекретаря США Томас Мелиа считает, что процесс экспроприации компании "Джорджиан манганез" был непрозрачным и осуществлен на скорую руку, в связи с чем, по его словам, в международном сообществе возникли вопросы к судебной системе Грузии.

На встрече в Вашингтоне 8 июня Мелиа спросил заместителя министра инфраструктуры Грузии Ираклия Маткава о судебных делах в Грузии, таких как дело "Рустави 2", "Джорджиан Манганез" и "Филип Морис Интернейшнл".

"В прошлом месяце в суд попало дело и "Джорджиан Манганез", которая полностью находится во владении США, которая функционирует в Грузии, и я верю, что он является одним из наиболее крупных представителей частного сектора и одним из крупнейших экспортеров из Грузии. Если я правильно понял, в последние несколько недель эта компания фактически экспроприирована. Ее руководство было уволено тбилисским судом и процесс кажется непрозрачным и проведенным на скорую руку", - заявил Тома Мелиа.

По его словам, в последние несколько месяцев среди международной и бизнес-общественности возникли вопросы по поводу "куда катится ситуация в Грузии".

"Чтобы отношения между США и Грузией продолжались так как есть, Грузия должна улучшить достижения и не отказываться от них", - заявил Мелиа.

Ираклий Маткава отметил, что он не ответственен за деятельность других министров и суда. Он также признал, что в Грузии есть проблемы и что "правительство Грузии осознает необходимость более глубоких реформ". По его словам, международные инвесторы или другие компании, которые не добились справедливости в Грузии, могут обратиться в международный арбитражный суд.

"Хочу сказать, что Грузия ничего не прячет под ковром, и мы осознаем необходимость более глубоких реформ и это обязательно так и будет. Что же касается перечисленных дел, каждый из них может пойти глубже и обратиться в международный арбитражный суд. Грузия всегда признавала решения таких международных органов. Они ["Рустави 2", "Джорджиан Манганез", "Филип Морис"] могут добиться справедливости там", - отметил Маткава.






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