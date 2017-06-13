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Казахстан реструктуризовал долг Грузии
13.06.2017 13:31
Министр финансов Грузии Дмитрий Кумсишвили подписал соглашение о повторной реструктуризации долга Грузии в отношении Казахстана, на основании которого объем долга Грузии перед Казахстаном сократился с 27.77 млн долларов США до 25,48 млн долларов США.
Как сообщают в министерстве финансов, важно, что погашение долга Казахстану осуществится на основании соглашения, достигнутого с кредиторами Парижского клуба, и обслуживание долга продлится до 2025 года.
«Переговоры о реструктуризации долга перед Казахстаном велись с 2001 года и успешно завершились в 2016 году, на основании чего Казахстан согласился с тем, чтобы обслуживание долга происходило на выгодных для Грузии условиях», - говорится в заявлении Минфина.
Кроме того, первый вице-премьер Дмитрий Кумсишвили встретился с министром финансов Казахстана Бахытом Султановым, стороны обсудили экономические отношения между двумя странами. В том числе, вопросы двусторонней торговли, туризма, транспорта, связи, информационных технологий и др. Было отмечено, что, несмотря на интенсивные экономические связи, между странами существует большой потенциал сотрудничества.
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