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Казахстан реструктуризовал долг Грузии


13.06.2017   13:31
Министр финансов Грузии Дмитрий Кумсишвили подписал соглашение о повторной реструктуризации долга Грузии в отношении Казахстана, на основании которого объем долга Грузии перед Казахстаном сократился с 27.77 млн долларов США до 25,48 млн долларов США.

Как сообщают в министерстве финансов, важно, что погашение долга Казахстану осуществится на основании соглашения, достигнутого с кредиторами Парижского клуба, и обслуживание долга продлится до 2025 года.

«Переговоры о реструктуризации долга перед Казахстаном велись с 2001 года и успешно завершились в 2016 году, на основании чего Казахстан согласился с тем, чтобы обслуживание долга происходило на выгодных для Грузии условиях», - говорится в заявлении Минфина.

Кроме того, первый вице-премьер Дмитрий Кумсишвили встретился с министром финансов Казахстана Бахытом Султановым, стороны обсудили экономические отношения между двумя странами. В том числе, вопросы двусторонней торговли, туризма, транспорта, связи, информационных технологий и др. Было отмечено, что, несмотря на интенсивные экономические связи, между странами существует большой потенциал сотрудничества.






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