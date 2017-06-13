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Ввод запрета на продажу земли иностранцам имеет свою цену - Фади Асли
13.06.2017 17:55
Ввод запрета на продажу земли иностранцам имеет свою цену, правительство должно решить, рады ли они заплатить эту цену - заявил председатель Международной торговой палаты Фади Асли.
"По моему личному мнению, Грузия не является сельскохозяйственной страной. Иностранных инвестиций, вложенных в сельское хозяйство, очень мало. Если не ошибаюсь, иностранные инвестиции, вложенные в сельское хозяйство, составляют 0,6% от общей суммы иностранных инвестиций. Вопрос права собственности земли иностранцев в большей мере философский, нежели экономический"- отметил Фади Асли.
По его словам, если примут закон о запрещении продажи земли иностранцам, это вызовет снижение цен на сельскохозяйственные земли.
"Это повлияет на карманы грузин, это ограничит возможность банка выдавать займы фермерам, поскольку большинством банков владеют иностранцы, с иностранным капиталом. Соответственно, они не смогут использовать землю, как обеспечение возвращения займа. Международные финансовые институты также не смогут профинансировать сельскохозяйственный сектор. Поэтому ввод этого закона имеет свою цену, и правительство должно решить, рады ли они заплатить эту цену"- добавил Фади Асли.
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