Ведущие бизнес объединения распространили заявление в связи с Актом Свободы

13.06.2017 20:37 Ведущие бизнес объединения Грузии распространили специальное заявление в связи со статьей 94 Конституции (Актом Свободы), изъять который намерены из главного закона страны действующие власти. Предлагаем заявление без изменений:



"Насколько нам известно, в процессе изменений, запланированных в Конституции Грузии, все еще рассматривается возможность отмены статьи 94 Конституции, согласно которой ввод новых налогов, или увеличение ставки налога допускается только путем референдума.



Мы, ведущие бизнес объединения, считаем, что необходимо сохранение статьи 94 Конституции в существующей форме для экономического роста и развития страны, сохранения стабильной бизнес и инвестиционной среды.



Исходя из громадного значения вопроса, мы сочли нужным еще раз пояснить обществу необходимость сохранения этой записи, поскольку:



1. Важно сохранить и укрепить в Грузии уникальную привлекательную инвестиционную среду. Эта запись на конституционном уровне обеспечивает стабильность и предсказуемость фискальной политики, чем делает Грузию привлекательной для иностранных инвестиций, а также содействует развитию местного предпринимательства. Ее сохранение крайне важно на фоне социально-экономических проблем и геополитических вызовов, стоящих перед Грузией. Экономический рост в большей доле обусловлен в стране иностранными инвестициями, и инвестиционной активностью местных предпринимателей.



У инвестора есть возможность осуществить инвестицию в любой стране региона и мира, и с данной точки зрения конкуренция между странами постоянно возрастает. Для привлечения инвестиций Грузия должна предложить инвестору уникальную, стабильную инвестиционную и бизнес среду. В любом другом случае не ясно, какое конкурентное преимущество есть у Грузии по сравнению с другими странами, в том числе с регионом.



Упразднение этой записи ощутимо ухудшит конкурентоспособность Грузии с точки зрения инвестиционной привлекательности, и снизит поступление инвестиций, что негативно отразится на экономическом росте, и затормозит развитие страны. Поэтому мы считаем, что необходимо сохранить эту конституционную запись, и принятый соответственно этому органический закон "Об экономической свободе".



2. В то же время, считаем, что у граждан Грузии должно быть право самим решать, увеличить или нет их налоги. Право граждан, решать путем референдума вопрос повышения налогов, непосредственно связано с их правом распоряжаться доходами, полученными в результате собственного труда, и осуществить это в форме прямой демократии.



Исходя из всего этого, мы убеждены, что исчезновение этой важной гарантии из основного закона страны породит ощущение нестабильности, и ожидание роста налогов, что будет равно вредным для граждан и бизнес сектора.



Сегодня мы собрались, чтобы обратится ко всем, и попросить тех, кто включен, или возможно включится в принятие вышеизложенного решения, сохранить одну из важнейших гарантий стабильного экономического развития страны - статью 94 Конституции Грузии"- говорится в заявлении, которое подписывают



Торговая палата Америки в Грузии

Бизнес ассоциация дистрибьюторов

Ассоциация строителей инфраструктуры

Ассоциация банков Грузии

Бизнес ассоциация Грузии

Бизнес совет Евросоюза-Грузии

Союз налогоплательщиков Грузии

Ассоциация работодателей Грузии

Ассоциация малых и средних предприятий Грузии

Федерация производителей Грузии

Международная торговая палата-Грузия

Ассоциация фермеров Грузии



Что такое Акт Свободы, и какое право он дает населению:



В 2010 году в статье 94 Конституции Грузии появилась запись, что для введения нового государственного налога, или увеличения ставки уже существующих налогов (кроме акциза) необходимо провести референдум. Для того чтобы более детально прописать этот процесс, был создан органический закон об экономической свободе. Эта законодательная норма является гарантией, что без согласия населения правительство не увеличит налоги в стране. Данная запись вступила в силу в 2013 году, сразу же, как только Георгий Маргвелашвили принес присягу. С этого момента Конституция присвоила населению новое право, которым оно может определить, поддержать или нет рост налогов.



Органический закон также обязывает правительство, чтобы бремя долга в отношении валового внутреннего продукта не превышало 60%. А также расходы правительства во внутреннем валовом продукте не были больше 30%. В то же время дефицит бюджета не должен быть больше 3%.



В случае если данная статья будет упразднена, создается опасность, что в стране увеличится показатель бюджетного дефицита, возрастет уровень налогов для бизнеса и населения, что может повлечь снижение экономического роста.















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