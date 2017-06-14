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Азербайджан и Грузия готовы совместно выходить на рынки третьих стран


14.06.2017   16:05
Министр экономики Азербайджана Шахин Мустафаев и министр экономики и устойчивого развития Грузии Георгий Гахария сегодня в Баку обсудили возможности совместного экспорта в третьи страны, говорится в сообщении на сайте Министерства экономики Азербайджана.

Стороны также обсудили совместную презентацию транзитных возможностей Азербайджана и Грузии в Китае, расширение торговли, развитие связей в сферах сельского хозяйства, ИКТ, туризма, использование возможностей азербайджанского спутника, проведение трехстороннего форума в Гяндже в формате Азербайджан-Грузия-Иран и другие вопросы.

По словам азербайджанского министра, в настоящее время в республике действуют почти 280 компаний с грузинским капиталом, а в Грузии – более 200 компаний с азербайджанским капиталом.

Ш.Мустафаев подчеркнул, что за время сотрудничества Азербайджан инвестировал в экономику Грузии 3,4 миллиарда долларов. По объему вложенных инвестиций в Грузию Азербайджан уже долгие годы занимает первое место. В свою очередь, грузинские инвестиции в Азербайджан составили 72 миллиона долларов, сказал он.

Георгий Гахария высоко оценил уровень инвестиций Азербайджана в экономику Грузии.

Он также отметил, что обе страны имеют большой потенциал для расширения экономического сотрудничества.






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