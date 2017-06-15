НБГ оставил неизменной ставку рефинансирования на уровне 7%

15.06.2017 08:51 Национальный банк Грузии оставил свою учетную ставку неизменной на уровне 7% после того, как в предыдущем месяце увеличил ставку на 25 базисных пунктов.



В опубликованном 14 июня заявлении НБГ отметил, что «решение опирается на макроэкономическом прогнозе, согласно которому, под влиянием факторов, действующих со стороны поставок, инфляция в 2017 году сохранится выше целевого показателя».



«За последние месяцы, под влиянием одноразовых факторов, инфляция увеличилась и достигла 6,6% в мае. Из этого, доля цен на табачные изделия и горючее было 2,6 процентных пунктов», - говорится в заявлении НБГ.



Банк также отметил, что рост инфляции соответствует «существующему прогнозу», согласно которому, «рост инфляции является временным, во второй половине года будет тенденция снижения и в 2018 году приблизится к целевому показателю». В то же время банк добавил, что в последний период ожидания инфляции имеют тенденцию снижения.



«Исходя из этого, в других равных условиях, не вырисовывается необходимость дополнительного ужесточения политики. В случае отсутствия дополнительных шоков, наряду с истечением одноразовых факторов, воздействующих на инфляцию, в среднесрочный период ожидается сокращение ставки рефинансирования до нейтрального уровня», - заявляет банк.



«В текущем году факторы, действующие со стороны потребности на потребительские цены, вновь слабы, и рост ВВП ниже потенциального уровня. В последний период индикаторы совместной потребности дают отличающиеся сигналы. С одной стороны, в апреле, по предварительным оценкам, экономический рост по сравнению с предыдущими месяцами снизился, а с другой стороны, доходы, полученные от экспорта, в том числе, туризма, продолжают расти быстрыми темпами. Кроме того, растут объемы денежных перечислений в Грузию», - говорится в заявлении банка.



Национальный банк также отметил, что в случае сохранения тенденции роста на внешнюю потребность, ожидается поэтапное сокращение дефицита текущего счета.



«НБГ и в будущем будет наблюдать за текущими экономическими процессами и финансовыми рынками, и использует все имеющиеся средства для обеспечения стабильности цен», - добавил НБГ.



Ужесточение монетарной политики началось с февраля 2015 года и ставка рефинансирования была увеличена поэтапно с 4% в начале 2016 г. до 8% к концу года. В течение первых трех месяцев 2016 года ставка рефинансирования оставалась неизменной на уровне 8%, а с апреля началось постепенное увеличение и с сентября 2016 г. по январь 2017 г. оставалась неизменной на уровне 6,5%. 25 января НБГ увеличил ставку рефинансирования до 6,75%, а 2 мая – до 7%.















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