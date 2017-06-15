Грузия улучшила свои позиции в рейтинге ведения бизнеса 2017

15.06.2017 16:09 Грузия заняла 20 место из 46 в рейтинге "Лучшие европейские страны для ведения бизнеса 2017", подготовленном независимой неправительственной организацией European Chamber.



Таким образом, Грузия улучшила свои показатели на четыре пункта. При этом она сохранила статус лидера в регионе. Грузия опережает всех своих соседей — Армению, Турцию, Россию и Азербайджан.



Премьер: показатели Грузии в рейтинге Doing Business – большой скачок

Кроме того, Грузия опередила такие страны, как Испания, Италия, Чехия, Словакия, Болгария, Венгрия, Греция, Беларусь, Казахстан и другие.



В 2017 году Грузия набрала 68,6 очка в рейтинге ведения бизнеса, а в 2016 году у нее было 64,7 очка.



Лидером в рейтинге второй год подряд является Дания с 87,5 очка. За ней следуют Швеция (85,6 очка) и Финляндия (85,4 очка).



Последнее место в рейтинге второй год подряд занимает Украина с 46,5 очка.



Данные European Chamber основаны на показателях рейтингов восприятия коррупции международной неправительственной организации Transparency International и простоты ведения бизнеса Всемирного банка.



По данным Всемирного банка Грузия занимает 16 место в рейтинге простоты ведения бизнеса, а в рейтинге уровня восприятия коррупции — 44 место.















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