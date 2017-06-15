Всемирный банк: Пенсионная реформа совместима с требованиями «Акта Свободы»

15.06.2017 18:46 Представительство Всемирного банка в Грузии, отвечая на вопросы "Табулы", письменно зафиксировало, что разработанная правительством модель пенсионной реформы никак не противоречит Конституции страны. Разговор идет о статье 94 Конституции, то есть Акте Свободы, по которому вводить новый общегосударственный налог, или повышать уровень уже существующих налогов в стране можно только посредством референдума.



По проекту пенсионной реформы, населению, работодателям, и государству придется осуществлять ежемесячные взносы в Пенсионные фонды по следующей схеме:



Занятый перечисляет в фонд 2% ежемесячной зарплаты;

Работодатель перечисляет в фонд 2% зарплаты занятого;

Государство берет из подоходного налога занятого 2%, и перечисляет его в пенсионный фонд.



Из-за того, что занятым и работодателям придется перечислять в пенсионные фонды по 2% со своей зарплаты, с большой вероятностью это может быть воспринято как ввод нового налога, из-за чего возникает обязательство проведения референдума в связи с этим. Однако по позиции Всемирного банка, реформа не является вводом нового налога для населения, и соответственно в связи с этим не существует обязательство проведения референдума. Позиция Всемирного банка о соответствии пенсионной реформы с "Актом Свободы":



"Мы думаем, что модель пенсионной реформы, разработанная государством, вполне совместима со статьей 94 Конституции, то есть с "Актом Свободы". Эта позиция не раз была зафиксирована на встречах, проведенных с правительством и конституционалистами.



Сообщаем, что по законодательству налоги определяются как финансовое обязательство, которое население и предприниматели должны передать государству, и которое тратится посредством бюджетного процесса, принятого, и утвержденного парламентом и правительством.



Пенсионные взносы не должны восприниматься как ввод налога. Взносы идут в Пенсионный фонд, и они зачисляются на счет, открытый на имя этих людей. Занятые получат эти сэкономленные деньги вместе с начисленными процентными ставками после выхода на пенсию, или в другом случае (если навсегда покинут страну, станут лицами с ограниченными возможностями, или умрут. В случае смерти сумму получат их наследники). Сэкономленными средствами населения распоряжается некоммерческое пенсионное агентство, и эта сумма не попадет в подоходную часть государственного бюджета.



Касательно перспективы работодателя, трудовой кодекс Грузии и без того устанавливает для работодателя разные требования, которые не воспринимаются как налог, например, это право оплачиваемого отпуска, обязательство устройства стандартов безопасности, и другие обязательства. Из-за того, что в данном случае расходы, понесенные работодателями, не идут в государственный бюджет, их нельзя отождествлять с налогами.



Мы рады, что разные бизнес ассоциации поддерживают начало пенсионной реформы в стране, мы с нашей стороны тоже поддерживаем эту инициативу".

















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