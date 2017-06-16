Российские гиды и туристические компании работают в Грузии без регистрации

16.06.2017 12:18 В мае 2017 года в Грузию посетили 98 983 российских туристов, что на 17% больше по сравнению с аналогичным показателем минувшего года. Этот показатель стабильно увеличивается из года в год, но наряду с ростом российских туристов все более актуальной становится одна проблема: российские гиды и туристические компании без всякой регистрации оказывают услугу в Грузии гражданам своей страны.



Этот вопрос вызвал довольно большой дискомфорт среди местных гидов и туристических компаний.



"В Грузии довольно много российских туристических компаний, но никто их не проверял, и никто не считал. Следовательно, не существует официальных данных об их деятельности в Грузии. В страну активно стали въезжать русские туристы, с ними и гиды, и наконец, вошли и агентства. Мы не знаем, платят они какие-либо налоги, или нет. Получается, что они ведут бизнес на территории страны, которая ими оккупирована. Они открыто ведут деятельность в Гудаури и Бакуриани. Приезжает группа по 30-40 человек, и остается здесь в течение всего сезона. У них бизнес параплана, работают инструкторами и гидами, арендуют транспорт у местных, и тем самым оказывают услугу отдыхающим. Никто не знает, есть ли у них регистрация. Я несколько раз спрашивала их об этом, они говорят, что не зарегистрированы. Если спросить у любого гида и туроператора, они подтвердят эту информацию. Между тем туроператоры ничего не могут сделать, этот вопрос следует по-другому урегулировать"- пояснила председатель Ассоциации ввозящих туроператоров Грузии, Ия Табагари.



По заявлению местных гидов "Бизнесспресньюсу", на зимних курортах бизнесом параплана фактически занимаются одни россияне.



Это проблемный вопрос с разной точки зрения. Он негативно действует как на занятость, так и вообще на имидже страны. Между тем, по мнению эксперта туризма Марины Метревели, проблемой являются не только российские гиды и туристические компании, но и турецкие и иранские.



"Однако вопрос в отношении России достаточно острый из-за политических отношений, поскольку это страна-оккупант, и это очень большая проблема. Никто не знает, что рассказывают туристам гиды других национальностей. Недопустимо, чтобы в страну входили гиды и туристические компании стольких национальностей, сколько национальности туристы въедут в страну. Такая же ситуация сложилась в связи с турецкими и иранскими гидами. Во-первых, это очень плохо действует на занятость, во-вторых, кто может сказать, что рассказывает туристу о моей стране русский, турецкий, или иранский гид. Необходимо внести законодательные поправки в данном направлении. В новом законе обязательно следует предусмотреть вопрос гидов, и их лицензирования. С данной точки зрения весьма хорошая законодательная регуляция у Франции, Италии, и Греции. Нам обязательно придется перенять их опыт, и урегулировать вопрос на законодательном уровне" - отметила доктор экономики, эксперт туризма Марина Метревели.



В ходе разбирательства выяснилось, что местный бизнес, так или иначе, содействует деятельности российских туристических компаний и гидов.



"Подобным нам крупным компаниям, которые ведут активную маркетинговую кампанию, эти гиды не оказывают весомую конкуренцию, но вообще это весьма негативная тенденция. Они в действительности не будут позиционировать Грузию как надо. Часто российские туристические компании напрямую выходят на контакты с грузинскими гостиницами, и они принимают их по более низкой цене, чем грузинских заказчиков. Это на самом деле неприятный факт. Роль местных гостиниц должна быть очень большой, они не должны предлагать российским туроператорам более низкие цены, чем предлагают грузинам. К сожалению, такие случаи часто фиксируются. Это правила коллегиальности, и чисто рыночной игры"- говорит менеджер маркетинга "Caucasus Travel" Гванца Размадзе.



"Бизнеспрессньюс" связался с Национальной администрацией туризма в связи с этим вопросом, однако, несмотря на почти две недели ожидания, ответа от них так и не дождался.

















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