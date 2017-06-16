Грузия продолжит дедолларизацию кредитов – Нацбанк

16.06.2017 19:26 Парламент Грузии утвердил отчет Национального банка Грузии (НБГ) за 2016 год, представленный президентом регулятора Кобой Гвенетадзе.



В документе особое внимание уделяется состоянию экономики Грузии и валютной политике. В 2016 году Национальный банк Грузии осуществлял валютную политику в режиме плавающего обменного курса, что означает сохранение рыночных принципов при формировании ценообразования национальной валюты. При этом НБ учитывал принцип сохранения своих международных резервов на адекватном уровне, говорится в отчете.



"Механизм плавающего курса для стран с открытой экономикой по типу Грузии является оптимальным валютным режимом", сообщается в отчете.



Национальный банк проводил политику дедолларизации кредитов и сбережений, и к концу 2016 года уровень долларизации кредитов составлял 65,2%, а уровень долларизации депозитов – 71,4%. При этом Нацбанк отмечает, что для восстановления доверия к национальной валюте необходима долгосрочная макроэкономическая стабильность и стабильный уровень инфляции. В отчете сообщается, что из общего количества наличных 2,9 млрд лари (порядка $1,2 млрд) составляют банкноты, а 87,7 млн (около $36 млн) – монеты.



Из общего количества наличных 52,1% составляют банкноты номиналом 100 лари, 22,3% — номиналом 50 лари, а 10,9% — номиналом 20 лари. Банкноты номиналом 200 лари составляют 6% наличных в Грузии, 10 лари – 3%, а 5 лари – 2,6%. При этом Нацбанк отмечает, что по сравнению с началом года объем наличных в Грузии увеличился на 19,4%.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

