Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Грузия продолжит дедолларизацию кредитов – Нацбанк


16.06.2017   19:26
Парламент Грузии утвердил отчет Национального банка Грузии (НБГ) за 2016 год, представленный президентом регулятора Кобой Гвенетадзе.

В документе особое внимание уделяется состоянию экономики Грузии и валютной политике. В 2016 году Национальный банк Грузии осуществлял валютную политику в режиме плавающего обменного курса, что означает сохранение рыночных принципов при формировании ценообразования национальной валюты. При этом НБ учитывал принцип сохранения своих международных резервов на адекватном уровне, говорится в отчете.

"Механизм плавающего курса для стран с открытой экономикой по типу Грузии является оптимальным валютным режимом", сообщается в отчете.

Национальный банк проводил политику дедолларизации кредитов и сбережений, и к концу 2016 года уровень долларизации кредитов составлял 65,2%, а уровень долларизации депозитов – 71,4%. При этом Нацбанк отмечает, что для восстановления доверия к национальной валюте необходима долгосрочная макроэкономическая стабильность и стабильный уровень инфляции. В отчете сообщается, что из общего количества наличных 2,9 млрд лари (порядка $1,2 млрд) составляют банкноты, а 87,7 млн (около $36 млн) – монеты.

Из общего количества наличных 52,1% составляют банкноты номиналом 100 лари, 22,3% — номиналом 50 лари, а 10,9% — номиналом 20 лари. Банкноты номиналом 200 лари составляют 6% наличных в Грузии, 10 лари – 3%, а 5 лари – 2,6%. При этом Нацбанк отмечает, что по сравнению с началом года объем наличных в Грузии увеличился на 19,4%.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Выполнен первый прямой рейс Крит-Тбилиси-Крит
Нацбанку придется пройти по лезвию бритвы - депутат
Проблемы вокруг компании «Джорджиан манганез» урегулированы
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
В Сухуми подстрелили сотрудника «таможенной службы»
Из абхазского ГАИ уволились около 60 сотрудников
Tбилиси передаст Гальскому району автомобиль скорой помощи
Чебоксарка лишилась денег, желая отдохнуть в пансионате в Абхазии
Абхазские юристы призывают к отмене полного запрета абортов
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Евкуров назвал приговор виновнику аварии с шестью жертвами более чем щадящим
Парламент Грузии утвердил отчет Нацбанка за 2016 год
В Грузии силовики провели первые совместные антитеррористические учения
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна