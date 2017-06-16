|
В судах есть проблемы по части бизнес-тяжб - Эка Гигаури
16.06.2017 19:59
О проблемах в судах Грузии в связи с бизнес-тяжбами заявила исполнительный директор "Международной прозрачности – Грузия" Эка Гигаури.
Она прокоментировала заявление президента Международной торговой палаты Фади Асли, в котором он говорит о терроре со стороны новой власти, осуществленном в отношении иностранного бизнеса.
По словам Эки Гигаури, гражданский сектор не раз говорил как о давлении, так и о предположительных коррупционных фактах в суде, однако по ее словам, за фактами не последовала реакция ни Высшего совета юстиции, ни правительства.
"Мы давно уже говорим о том, что в судах есть проблемы в связи с бизнес тяжбами. Мы говорили также конкретно о нескольких делах, где предположительно имела место коррупция, но несмотря на то, что мы говорили о конкретных фактах и признаках, за этим не последовала реакция ни со стороны Высшего совета юстиции, ни со стороны правительства"- заявила Эка Гигаури.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна