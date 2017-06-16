В судах есть проблемы по части бизнес-тяжб - Эка Гигаури

16.06.2017 19:59 О проблемах в судах Грузии в связи с бизнес-тяжбами заявила исполнительный директор "Международной прозрачности – Грузия" Эка Гигаури.



Она прокоментировала заявление президента Международной торговой палаты Фади Асли, в котором он говорит о терроре со стороны новой власти, осуществленном в отношении иностранного бизнеса.



По словам Эки Гигаури, гражданский сектор не раз говорил как о давлении, так и о предположительных коррупционных фактах в суде, однако по ее словам, за фактами не последовала реакция ни Высшего совета юстиции, ни правительства.



"Мы давно уже говорим о том, что в судах есть проблемы в связи с бизнес тяжбами. Мы говорили также конкретно о нескольких делах, где предположительно имела место коррупция, но несмотря на то, что мы говорили о конкретных фактах и признаках, за этим не последовала реакция ни со стороны Высшего совета юстиции, ни со стороны правительства"- заявила Эка Гигаури.















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