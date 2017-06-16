Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

В судах есть проблемы по части бизнес-тяжб - Эка Гигаури


16.06.2017   19:59
О проблемах в судах Грузии в связи с бизнес-тяжбами заявила исполнительный директор "Международной прозрачности – Грузия" Эка Гигаури.

Она прокоментировала заявление президента Международной торговой палаты Фади Асли, в котором он говорит о терроре со стороны новой власти, осуществленном в отношении иностранного бизнеса.

По словам Эки Гигаури, гражданский сектор не раз говорил как о давлении, так и о предположительных коррупционных фактах в суде, однако по ее словам, за фактами не последовала реакция ни Высшего совета юстиции, ни правительства.

"Мы давно уже говорим о том, что в судах есть проблемы в связи с бизнес тяжбами. Мы говорили также конкретно о нескольких делах, где предположительно имела место коррупция, но несмотря на то, что мы говорили о конкретных фактах и признаках, за этим не последовала реакция ни со стороны Высшего совета юстиции, ни со стороны правительства"- заявила Эка Гигаури.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Выполнен первый прямой рейс Крит-Тбилиси-Крит
Нацбанку придется пройти по лезвию бритвы - депутат
Проблемы вокруг компании «Джорджиан манганез» урегулированы
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
В Сухуми подстрелили сотрудника «таможенной службы»
Из абхазского ГАИ уволились около 60 сотрудников
Tбилиси передаст Гальскому району автомобиль скорой помощи
Чебоксарка лишилась денег, желая отдохнуть в пансионате в Абхазии
Абхазские юристы призывают к отмене полного запрета абортов
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Мамедъяров: Политика Еревана по сохранению статус-кво мешает прогрессу по Карабаху
Постанджян: «Блок «Елк» создан властью»
Джалалдинов опасается возвращаться в Чечню
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна