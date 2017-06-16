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В России допустили падение цен на нефть до 25 долларов


16.06.2017   21:40
Банк России ухудшил прогноз по ценам на нефть в оптимистичном сценарии из-за расширения добычи в США, говорится в июньском докладе ЦБ о денежно-кредитной политике.

«Вместе с тем на фоне более быстрого, чем предполагалось ранее, расширения добычи в США, предпосылки по цене на нефть в 2018 году несколько скорректированы вниз по сравнению с мартовским докладом. В результате цена на нефть марки Urals, как ожидается, сложится на уровне около $55 за баррель в 2018 году и будет постепенно расти до $60 за баррель на оставшейся части прогнозного горизонта», — сообщает регулятор.

Такой диапазон цен предполагает сохранение соглашения об ограничении добычи нефти странами-экспортерами.

В рисковом сценарии ЦБ ожидает падения цен на нефть до $25 к середине 2018 года.






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