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AIIB выделил 114 млн долларов на строительство объездной дороги Батуми


17.06.2017   18:22
Азиатский банк инфраструктурных инвестиций (AIIB) выделит Грузии 114 миллионов долларов для строительства объездной дороги курортного города Батуми, говорится в сообщении на сайте министерства финансов.

Соответствующее соглашение подписали первый вице-премьер Грузии, министр финансов Дмитрий Кумсишвили и президент AIIB Джин Ликун в Южной Корее.

«Строительство объездной дороги Батуми очень важно. В целом, это 350-миллионный проект, часть которого финансируется Азиатским банком развития, а часть финансируется Азиатским банком инфраструктурных инвестиций, часть — софинансирование правительства Грузии. Сегодня же Азиатский банк развития подписал с Азиатским банком инфраструктурных инвестиций соглашение, связанное с указанным софинансированием, чем, практически, была закрыта финансовая часть проекта», — сказал Кумсишвили.

В начале недели Кумисшвили оформил еще одно соглашение в рамках этого проекта. Договор подписанный с директором постоянного представительства Азиатского банка развития Йешимом Эльхан-Каяларом, предусматривает выделение 108,19 миллиона евро на строительство объездного маршрута.
К реализации проекта приступят в этом году и завершат в 2020 году. В рамках инициативы будет проложена двухполосная дорога, построены 19 мостов, четыре транспортных узла, пять тоннелей и водопропускная система.

Новая дорога пройдет через Махинджаури, Гандиади, Капрешуми, Салибаури, Перия, Махвилаури и Хелвачаури.

Объездная дорога Батуми — часть инициативы премьер-министра Грузии Георгия Квирикашвили о пространственном обустройстве страны. Как отмечают в Минфине, существующая дорога проходит по туристической и жилой зоне, что создает проблемы для людей и движения транзитного транспорта. Власти Грузии надеются, что объездная дорога Батуми, вместе с объездной дорогой Кобулети, полностью разгрузит движение в курортной зоне Аджарии и будет содействовать росту транзитного грузооборота.






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