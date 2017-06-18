Польский бренд детской одежды планирует выйти на грузинский рынок

18.06.2017 14:55 Польский бренд детской одежды "5. 10. 15" рассчитывает открыть в Грузии свой магазин, сообщила Sputnik Грузия экспорт-менеджер компании Эвелина Павелец



Польский бренд детской одежды планирует выйти на грузинский рынокПольский бренд детской одежды планирует выйти на грузинский рынок



"Марка "5. 10. 15" уже 20 лет на польском рынке, на данный момент у нас открыто 230 магазинов — собственных и франчайзинговых. Уже шесть лет мы ищем партнеров за рубежом, у нас есть собственные магазины в Беларуси, Украине, Чехии, России, Монголии. Сейчас мы ищем клиентов в Грузии, уже начали работу с такими закавказскими странами как Азербайджан и Армения, сейчас надеемся на сотрудничество в Грузии", — сказала Павелец.



Павелец участвовала в международной выставке франшиз BUYBRAND, которая прошла в Тбилиси 2-3 июня. В мероприятии приняли участие представители 25 брендов, которые представили свои франшизы инвесторам из Армении, Грузии, Азербайджана и Ирана.



Организатор выставки — компания EMTG, которая специализируется на выставочных и конгрессных проектах. Мероприятие прошло при поддержке Торгово-Промышленной Палаты Грузии, правительственной программы "Производи в Грузии", Европейско-Грузинского Бизнес Совета, Грузинского представительства Международной Внешнеторговой Палаты.



"Новости-Грузия"











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