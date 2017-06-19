В Баку проходит встреча руководителей железных дорог Азербайджана, Ирана, Грузии, Польши и Украины

19.06.2017 15:02 В Баку проходит пятисторонняя встреча руководителей железных дорог Азербайджана, Ирана, Грузии, Польши и Украины.



Как сообщает АПА-Экономикс, на встрече принимают участие председатель ЗАО «Азербайджанские железные дороги» Джавид Гурбанов, генеральный директор Иранской железной дороги Саид Мухаммедзаде, председатель АО «Грузинская железная дорога» Мамука Бахтадзе, председатель АО «Украинская железная дорога» Балчун Войцех, начальник Государственной железной дороги Польши Кшиштоф Мамински.



На встрече обсуждаются преимущества транспортного маршрута «Юг-Запад», осуществление перевозок по этому маршруту, перспективы его развития и др.















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