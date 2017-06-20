Дания профинансирует новую агропрограмму в Грузии

20.06.2017 12:36 Правительство Дании выделило Грузии 28 миллионов датских крон (порядка пяти миллионов долларов) на осуществление новой грантовой программы в рамках проекта "Модернизация, доступность к рынку и гибкость сельского хозяйства"(AMMAR), который финансирует Международный фонд развития сельского хозяйства (IFAD).



Новый проект будет способствовать вовлечению молодых людей в сельскохозяйственную деятельность, что очень важно для долгосрочного и устойчивого развития отрасли, отметил первый заместитель министра сельского хозяйства Нодар Кереселидзе.



Участниками программы могут стать женщины до 40 лет и мужчины до 35 лет, проживающие на селе. В программе смогут принять участие также сельскохозяйственные кооперативы и другие юридические лица, чьи учредители и руководители отвечают указанной возрастной категории, говорится в сообщении Минсельхоза Грузии.



Программа предусматривает помощь потенциальным бенефициариям и на этапе создания бизнес-плана. Каждый претендент, на основании обсуждения представленного бизнес-плана, получит не более 25 тысяч долларов. В рамках программы финансирование подразумевает грант 40% и софинансирование в размере 60% со стороны бенефициария.



Программу, которая продлиться до конца 2019 года, будет осуществлять Агентство по управлению проектами Минсельхоза Грузии.

















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