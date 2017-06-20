|
НКРЭГ в ближайшем будущем планирует пересмотреть тариф Компании объединенного водоснабжения Грузии
20.06.2017 12:42
В ближайшем будущем НКРЭГ планирует пересмотреть тариф Компании объединенного водоснабжения Грузии, - об этом «IPN» заявил член Национальная комиссия по регулированию энергетики и водоснабжения Грузии (НКРЭГ) Георгий Пангани.
«Компания объединенного водоснабжения практически - единственная крупная компания, тариф которой пока не установлен. Разумеется, Комиссия в ближайшем будущем планирует пересмотреть этот тариф, однако пока что тарифная заявка не подана», - заявил Пангани.
Компании объединенного водоснабжения Грузии сетью водоснабжения и канализации осуществляет обслуживание в масштабе всей Грузии, для поселений урбанного типа, кроме Тбилисского, Мцхетского, Руставского, Гардабанского муниципалитетов и Автономной Республики Аджария.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна