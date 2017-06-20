НКРЭГ в ближайшем будущем планирует пересмотреть тариф Компании объединенного водоснабжения Грузии

20.06.2017 12:42 В ближайшем будущем НКРЭГ планирует пересмотреть тариф Компании объединенного водоснабжения Грузии, - об этом «IPN» заявил член Национальная комиссия по регулированию энергетики и водоснабжения Грузии (НКРЭГ) Георгий Пангани.



«Компания объединенного водоснабжения практически - единственная крупная компания, тариф которой пока не установлен. Разумеется, Комиссия в ближайшем будущем планирует пересмотреть этот тариф, однако пока что тарифная заявка не подана», - заявил Пангани.



Компании объединенного водоснабжения Грузии сетью водоснабжения и канализации осуществляет обслуживание в масштабе всей Грузии, для поселений урбанного типа, кроме Тбилисского, Мцхетского, Руставского, Гардабанского муниципалитетов и Автономной Республики Аджария.

















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