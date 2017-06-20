Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

НКРЭГ в ближайшем будущем планирует пересмотреть тариф Компании объединенного водоснабжения Грузии


20.06.2017   12:42
В ближайшем будущем НКРЭГ планирует пересмотреть тариф Компании объединенного водоснабжения Грузии, - об этом «IPN» заявил член Национальная комиссия по регулированию энергетики и водоснабжения Грузии (НКРЭГ) Георгий Пангани.

«Компания объединенного водоснабжения практически - единственная крупная компания, тариф которой пока не установлен. Разумеется, Комиссия в ближайшем будущем планирует пересмотреть этот тариф, однако пока что тарифная заявка не подана», - заявил Пангани.

Компании объединенного водоснабжения Грузии сетью водоснабжения и канализации осуществляет обслуживание в масштабе всей Грузии, для поселений урбанного типа, кроме Тбилисского, Мцхетского, Руставского, Гардабанского муниципалитетов и Автономной Республики Аджария.







Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Туристическая инфраструктура развивается - министр инфраструктуры
Продажа аграрных земель иностранцам должна быть ограничена - Папашвили
Продажа аграрных земель иностранцам должна быть ограничена - Папашвили
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Стрельба в здании правительства абхазского режима
Пострадавшему при взрыве в Сухуми ампутировали ногу
В Сухуми прогремел взрыв - есть раненый
В абхазском ГАИ решили провести переаттестацию всех сотрудников
Абхазы решили проявить высокомерие и отказаться от подарка Тбилиси
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Глава МИД Грузии выступил на министериале "Восточного партнерства"
В Тбилиси ливень затопил дома
Фестиваль современного танца Южного Кавказа пройдет в Тбилиси
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна