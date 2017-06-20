В Грузии газ подорожает на 5 тетри

20.06.2017 13:01 «Цена на природный газ вернется к старой отметке. Специалисты говорят, что нынешний тариф повысится на 5 тетри. Правда, это небольшое изменение, но бедному населению это изменение будет тяжело перенести. Им тяжело платить и по действующему тарифу, особенно зимой. Подорожание газа связано с курсом лари и инвестициями компаний в последние годы. В НКРЭГ по этому вопросу пока никаких комментариев не делают. По информации представителей ведомства, основная часть документации, представленной компаниями, уже изучена», - пишет газета «Резонанси».



«Тарифную заявку в комиссию внесли четыре компании «Компания по транспортировке газа», «SOCAR Georgia Gas», «Грузгоргаз» и «Казтрансгаз». Причина представления тарифных заявок заключается в том, что НКРЭГ начала регулировать сектор природного газа по новой методологии. Методология предусматривает ежегодный пересчет тарифов. «В этом секторе тарифы не считались уже 10 лет. Следовательно, исходя из новых обстоятельств, которые сегодня есть в секторе природного газа, комиссия начинает пересчет тарифов», - заявляют в НКРЭГ. Правда, в официальном ведомстве говорить о подорожании газа пока не спешат, но по подсчетам специалистов, тариф увеличится на 5 тетри. Экономист Эмзар Джгереная говорит, что тариф на природный газ вернется к старой отметке. По его словам, изменения неизбежны и цена будет реальной, так как в тарифе будет отражен не только курс лари, но и инвестиции компаний, которые довольно масштабны», - отмечает издание.



«Прошло много времени с тех пор, как на грузинском рынке произошли изменения, связанные с валютным курсом. В этот период тариф на газ не увеличивался. Известно и то, что большие инвестиции были вложены в направлении газификации регионов. Нравится нам это или нет, это факт, который отразится в новом тарифе. Хорошо, что в селах, где живет 5 семей, ты провел газ, но для этого нужны серьезные суммы и некоторый вклад придется сделать потребителям. В Гардабани построена довольно современная, мощная теплоэлектростанция, и это также отразится на тарифе. По словам Джгереная, подорожание неизбежно и это нужно должны образом объяснить населению, чтобы они знали реальные причины. Насколько подорожает газ, в итоге зависит от подхода НКРЭГ. По моим прогнозам, это будет 5 тетри, таким образом тариф вернется к старой отметке. Я считаю, что нужно снять тему социального газа. Не нужно субсидировать богатых, и в этом со мной многие согласятся. Низкооплачиваемый слой населения должен получать субсидию, а богатые - нет. В этом случае будет установлена реальная цена и вопрос тарифа не будет обсуждаться так часто», - продолжает издание.



«По поводу тарифа на газ мнение Эмзара Джгереная абсолютно разделяет аналитик Гия Хухашвили. По его предположению, газ подорожает на 5 тетри и даже этого недостаточно по сравнению с теми расходами, которые приходится нести компаниям из-за девальвации лари. По словам Хухашвили, основным компонентом в поставке газа является сырье. Из-за девальвации лари расходы компаний существенно возросли, потому что подорожало именно сырье. Честно говоря, это большое достижение, что тариф не подорожал до сих пор. Это большая заслуга министерства экономики, чего нельзя не замечать. Естественно, была просьба сохранить тариф, что удавалось лишь до сей поры. Процесс не мог продолжаться бесконечно. Обесценивание лари - основная причина, по которой дорожает газ. Думаю, тариф увеличится на 5 тетри, но и этого будет недостаточно, так как расходы компаний намного больше», - говорит Хухашвили, по словам которого, рост тарифа особенно чувствительным будет для бедного населения, которому тяжело справляться и с действующим тарифом, особенно зимой», - заключает издание».















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